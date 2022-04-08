Türkiye Gazetesi

Akaryakıt zamlarının ardından ulaşım sektörü de etkilendi. Biletlere yapılan zam oranı yüzde 30'a kadar çıkarken, otobüs işletmecileri uzun zamandır bu zammı beklediklerini söyledi.

Motorin başta olmak üzere, köprü ve otoyollara gelen zamlar otobüs bileti fiyatlarını da etkiliyor.

Bilet fiyatlarını şehirden şehire göre listeleyen bir internet sitesinin verilerine göre İstanbul Avrupa Yakası – Ankara arası bilet fiyatları 180 TL ve 319 TL arasında değişirken en pahalı güzergâh olarak bilinen İstanbul – Van biletleri ise 550 TL’den satılıyor.

TREN BİLETLERİ DE ARTTI

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)'da, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine yüzde 10 civarında zam yaptığını açıklamıştı.

Bu zamla beraber, Ankara-İstanbul YHT bilet fiyatları 118,50 TL’den 130,50 TL’ye yükseldi.

İSTANBUL'DA ULAŞIMA YÜZDE 40 ZAM

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'de geçtiğimiz günlerde şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 40 zam yaptğını açıklamıştı. Böylece, tam akbil 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, aylık tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye yükseldi.

İstanbulluların en çok kullandığı ulaşım araçlarından biri olan metrobüste en kısa mesafe tam bilet 3,92 TL'den 5,49 TL'ye, en uzun mesafe ücreti de 8,13 TL'den 11,38 TL'ye çıktı. Marmaray’da ise en kısa taşıma ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, tam parkur 12,12 TL'den 16,97 TL'ye çıktı.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan zam açıklaması: Kamu yararına aykırı ve fahiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB'nin reddedilen zam talebine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu talebin kamu yararına aykırı ve fahiş olması sebebiyle reddedildiğini açıkladı.

LPG'ye 63 kuruş zam geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları Benzin ve motorine yapılan zammın ardından LPG'ye de zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG 63 kuruş zamlandı.

Benzin ve motorin ne kadar? Benzinin 1 litresi kaç TL? Motorine zam geldi mi? 5 Nisan güncel akaryakıt fiyatları Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Brent petrol fiyatları dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanmalar ise benzin ve motorin fiyatlarını etkilemişti. Araç sahipleride akaryakıt fiyatlarını yakın takibe aldı. Peki benzin ve motorinde indirim var mı? LPG’ye ne kadar zam geldi? Benzin kaç TL? Motorin ne kadar oldu? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…