Türkiye Gazetesi

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zam konuşulmaya devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olan zam ile birlikte tam bilet 7 lira 67 kuruş oldu, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruşa yükseldi. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye çıktı. Ulaşıma yapılan yüzde 40'lık zamdan öğrencilerin muaf tutulması için pazartesi günü Cumhur İttifakı İBB Meclisi'ne teklif sunacak.

AK PARTİ’DEN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, 'Öğrencilerimize bir müjde vermek için huzurlarınızdayım' diyerek yayınladığı video ile teklifi duyurdu. AK Parti ve MHP grubu, İBB Meclisi'nde pazartesi günü yüzde 40'lık zammı gündeme getirecek. Öğrencilerin muaf tutulması için teklif sunacak. Twitter'dan video paylaşan AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler sizlere bugün bir müjde vermek için huzurlarınızdayım. İBB şu kullandığınız öğrenci kartına yüzde 40 zam yaptı. Bu yüzde 40 zam sizi okula giderken, kütüphaneye giderken, evinize dönerken bir takım zorluklar ortaya çıkaracak. İstedik ki öğrencilerimiz dersleri ile, Türkiye'nin geleceği ile meşgul olsunlar. Dedik ki, AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu yüzde 40'lık zam öğrencilerimiz için geçersiz olsun."

AK Parti'de gündem ek zam: İşte asgari ücret için konuşulan seçenekler Sene başında asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik rekor artış, enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle artan fiyatlar nedeniyle birkaç ayda adeta eridi. Vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısı nedeniyle gündeme gelen 'asgari ücrete ek zam tartışması'nda yeni bir gelişme yaşandı. İddialara göre bir AK Parti yöneticisi "Yüzde 99 olacak çünkü normal bir süreç değil bu" derken, partideki diğer kesim ise "Enflasyonu daha da tetikler" endişesi yaşıyor.