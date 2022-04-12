Türkiye Gazetesi

İlk etapta üretilen 40 radar Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca sınır karakollarındaki Mehmetçiğe teslim edildi. Ürettikleri askeri radar uyarı cihazı hakkında bilgi veren Atölyede görevli bilgisayar mühendisi Ali Tutuş şunları söyledi:

Sistem, ikaz durumları için kullanılıyor. Mehmetçiğimiz, sınırda, mağara girişlerinde, dağda, molada bulunduğunda rahatlıkla kullanabilir. Bu sistem, ışıklı ve sesli ikaz içeriyor. Çok uzak olunduğunda ses duyulmadığında illaki ışık görülecek şekilde tasarlandı. Cihazı özellikle sınır hattındaki karakollarda kullanılmak üzere ürettik. Öğrencilerimiz şu ana kadar 40 cihazın imalatını yaptı, jandarmaya teslim ettik. Birçok sınır karakollarına gönderildi. Askerimizin emrindeyiz.

Meslek liseliden her gün 190 bin pide MEB'e bağlı yiyecek ve içecek hizmetleri alanı bu lunan mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 14 okulda günlük toplam 190 bin ekmek üretiyor. Ramazan pideleri okul etrafında belirlenen ihtiyaç sahiplerine her gün dağıtılıyor.