Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Banka mevduatlarındaki sigorta kapsamının genişletilerek, ticari mevduatların da sigorta kapsamına alınması, TMSF bünyesindeki FETÖ şirketlerinin satışı, tasfiyesi ve feshine yeni düzen getirilmesi ve büyükşehir belediyelerine devredilen raylı sistem projelerinden kaynaklanan borçların tahsiline ilişkin torba teklif TBMM’ye sunuldu.

Teklife göre mevduat ve katılım fonunun sigortalanmasında kapsam genişletilecek. Yalnızca gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarları değil, tüm ticari mevduat ve katılım fonu da TMSF tarafından sigorta edilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, TMSF tarafından belirlenecek.

VERGİ İSTİSNA SÜRESİ

Kur korumalı TL mevduat hesabına geçen şirketlere getirilen vergi istisnasının süresi uzatılıyor. Buna göre en az üç ay vadeli mevduatı olan şirketlere, vade sonunda elde edilen kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu istisnanın süresini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022’ye kadar uzatmaya yetkili olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanarak 2019 yerel seçimlerinden büyükşehir belediyelerine devredilen metro projelerine merkezi bütçeden harcanan tutarların belediyelerden tahsili için de düzenleme yapılıyor. Bu borçların, belediyelerin aylık vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarının, azami yüzde 5’i oranında tahsil edilmesi öngörülüyor.

Firari FETÖ'cü Akın İpek

FETÖ'CÜNÜN HİSSESİ HAZİNEYE DEVREDİLECEK

TMSF bünyesindeki kayyum şirketlerinin kısmen veya tamamen satışı, feshi veya tasfiyesine karar verilebilecek. Böylece sadece mevcut hâlde sürdürülemez olan şirketlerin değil, yakın zamanda ticari, sektörel veya finansal şartlar nedeniyle varlığını sürdürmek için yatırım veya sermaye ihtiyacı olan şirketlerin satışı veya tasfiyesi ile oluşması muhtemel zararların önlenmesi amaçlanıyor.

Şirket varlıklarının satışına karar verilmesi hâlinde TMSF, şirketin geçmiş dönem borçlarını, bu borçların FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması şartıyla, ihale bedelinden ödemeye veya ihale alıcısına ödettirmeye yetkili olacak. FETÖ’den mahkûm olmayan şirket hissedarlarına kâr payı ödenmesinin yolu açılıyor. Ceza alanların sermaye paylarının ise hazineye geçmesi öngörülüyor. Soruşturma veya kovuşturması devam edenlerin hissesine isabet edecek kâr payı; dava sonucu netleşene kadar ödenmeyerek. Fon hesaplarında tutulacak, kâr payı ödemesi için davanın sonuçlanması beklenecek.

Bakan Karaismailoğlu'ndan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro açıklaması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydettiklerini bildirdi.