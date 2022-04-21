Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri sonrasında gemilerin komutanlarına video konferans yöntemiyle hitap etti. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini belirten Bakan Akar "Hem tatbikat hem diğer faaliyetlerimiz gösteriyor ki Türk Deniz Kuvvetleri hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak, kollamakta azimli, kararlı ve bunu yapabilecek güçte" dedi.

"DENİZ CANLILARINA ZARAR VERMEDİK"

Deniz canlıları dahil çevreye zarar verilmemesi için tatbikatın hem planlama hem icrasında önemli tedbirlerin alındığını vurgulayan Akar "Bu zaten bütün faaliyetlerimizin temel ilkesidir. Masum insanlara, çevreye, tarihi dokuya, dini yapılara, kültür eserlerine zarar vermemek için azami gayret gösteriyoruz. Bu konuda iddialıyız" değerlendirmesini yaptı.

"TÜRKİYE'Yİ KARALAMAK YUNANİSTAN'A FAYDA SAĞLAMAZ"

Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere de değindi. Akar "Yunanistan ile olan ilişkilerimizde uluslararası hukuka saygılıyız ve daima iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Mevcut sorunlarımızın barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesini arzu ediyoruz. Diyalog konusunda komşumuz biraz yavaş adım atıyor. Biraz daha aktif olmalarını bekliyoruz. Savunma bakanlıkları arasındaki güven artırıcı önlemler toplantısının dördüncüsünü Türkiye'de yapmak üzere Yunan yetkililerini bekliyoruz. Bazı Yunan yöneticileri provokatif eylem ve söylemlerde bulunuyor. Bunlar, aramızdaki ilişkiyi olumsuz yönde etkiliyor. Hukuk dışı eylemlerin, söylemlerin sağlıklı olmadığını, kimseye fayda sağlamadığını, herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini tekrar tekrar kendilerine hatırlatıyoruz. Zaman zaman çok çelişkili ifadeler çıkıyor. Bir tarafta 'NATO içinde müttefikiz, komşuyuz' deniliyor, diğer taraftan da düşmanca tutum içinde Türkiye'ye bakış sergileniyor. Olur olmaz, zamanlı zamansız, gerekli gereksiz Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı birtakım ifadelerin kullanılması kimseye yarar sağlamaz, bunun altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SİLAHLANMA YARIŞINA GİRDİLER"

Hulusi Akar, Yunanistan'ın çeşitli ittifaklar peşinde koştuğunu, silahlanma yarışına girdiğini belirterek, şunları söyledi: Bu silahlanma gayreti ile Yunanistan ciddi bir maliyetin altına giriyor. Ekonomik durumları zaten malum. Bu şartlar altında bu tür abartılı bir silahlanma gayretinin getireceği mali külfetinin, zararının komşu Yunanistan halkına olacağını görmek lazım. İki ülke arasındaki ilişkilerde tarih, coğrafya, hukuk ve geçmişte yaşanan tecrübeler var. Bunların hepsini bir kenara bırakıp düşmanca, ayrıştırıcı bir dil kullanmak son derece sakıncalı.

"23 ADANIN 16'SINI SİLAHLANDIRDILAR"

Yunanistan uluslararası anlaşmalara aykırı olarak 23 adadan 16’sını silahlandırmış vaziyette. Bu aleni bir ihlal, hukukun temelden, kökünden ihlali. ‘Bunu konuşmayalım’ diyorlar. Niye? Eğer uluslararası hukuka uyacaksak buradan başlamak lazım. Bu adaları anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırırken Türkiye’nin tamamen savunma amaçlı gayretlerine söz söylemeye kimsenin hakkı yok.

"EGE DENİZİ DOSTLUK DENİZİ OLMALI"

Diyalog kanallarının sürekli açık olması önemli. Türkiye, sorunların diyalog yoluyla çözümünden yana. Biz barış için daima bir adım önde olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Amacımız Ege Denizi’nin tüm zenginliklerinin adil şekilde paylaşımı, Ege Denizi’nin bir dostluk denizi olması. Bunun için gayret gösteriyoruz. Komşumuz Yunanistan’a, samimi olarak uzattığımız bu dostluk elini tutun diyoruz.

"TÜRKİYE, BÖLGEDE BARIŞIN TEMİNATI"

Türkiye, bölgesinde barışın, huzurun, güvenliğin teminatı. Kimse için tehdit değiliz. Türkiye etkin güvenilir ve güçlü bir müttefik bunu herkesin bilmesi lazım. Ancak bütün iyi niyetimize rağmen şunu da herkes bilsin ki hiçbir oldubittiye izin vermeyiz. Hiçbir şekilde hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyiz.

"KIBRIS MİLLİ MESELEMİZ"

Kıbrıs’taki gelişmelere de değinen Akar, “Kıbrıs bizim milli meselemiz” vurgusu yaptı. Yıllardır devam eden görüşmelerin çözümsüz kaldığına dikkati çeken Akar, konuşmasına şöyle devam etti. Tek çözüm egemen, eşit, bağımsız iki devlet. Bunun dışında herhangi bir çözüm olmadığı, olamadığı bu 50 yıllık süreçte görülmüştür.

"GÜNEY KIBRIS'TA PKK TEMSİLCİLİK AÇTI. BU KIŞKIRTICILIK"

Terör örgütü PKK/YPG, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde temsilcilik açtı. Bunlar kışkırtıcılığın ve samimiyetsizliğin, Türkiye’ye karşı terörü desteklemenin tipik örnekleridir. PKK/YPG terör örgütü. Siz bunlara yer, yurt veriyor onları destekliyorsunuz. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar çıkmaz sokaktır. Türkiye, anlaşmalar çerçevesinde Kıbrıs’ta garantör bir devlet. Kim ne yaparsa yapsın biz kendi garantörlük haklarımızı, sorumluluklarımızı bugüne kadar yerine getirdik, getirmeye devam edeceğiz. Türkiye, Kıbrıs’ta barışın, huzurun ve güvenliğin teminatı olmuştur, olmaya devam edecektir. Biz daima Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Diyalog çağrılarımızı bazıları zafiyet olarak görüyor. Bu zafiyet değil. Biz barışçıl yol ve yöntemlerle sorunları çözmeye çalışıyoruz. Fakat diğer taraftan da hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmeyiz dediğimiz zaman da bu bir tehdit değil. Bu manada biz ülkemizin ve KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız çok şükür buna da muktediriz. Bunun bilinmesi lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Mavi Vatan-2022 Tatbikatı kutlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarıyla tamamlanan "Mavi Vatan-2022 Tatbikatı" için kutlama mesajı yayımladı.

Mavi Vatan-2022’den nefes kesen anlar! 3 denizde dev tatbikat Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 122 gemi ve 41 hava vasıtasının katılımıyla Ege Denizi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak düzenlenen Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Yılancık Adası’ndaki hedefleri tahrip eden Sualtı Taarruz (SAT) timleri heyecanlı anlar yaşattı. Tatbikattan gelen görüntüler ise nefes kesti. İşte o görüntüler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantı ile Mavi Vatan 2022 tatbikatına katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantı ile Mavi Vatan 2022 tatbikatına katıldı.Erdoğan, Mavi Vatan 2022 Tatbikatı'nda konuştu, "Dünyanın en köklü ordu geleneğine sahip bir millet olarak daima vatan müdafaasını koruyoruz. Güçlü Deniz Kuvvetlerine sahip olmamız bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.