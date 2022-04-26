Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronavirüs Bilim Kurulu, 26 Nisan Salı günü saat 12.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak" ifadeleri yer aldı
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını açıkladı.
25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı yükseldi Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 25 Nisan koronavirüs tablosuna göre; 2 bin 604 yeni vaka tespit edilirken, 15 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısında düne göre artış olması dikkat çekti.
Dünyada ilk… Bilim dünyası şokta! 20 gün içinde iki kez koronavirüse yakalandı Covid-19 vakalarında düşüş yaşanırken ve çoğu ülkede koronavirüs önlemleri gevşetilirken bilim dünyasını şaşırtan bir gelişme yaşandı. İspanyol araştırmacılar, 31 yaşındaki bir sağlık çalışanının 20 gün içinde iki kez koronavirüse yakalandığını bildirdi. Bu vakanın dünyada bir ilk olduğu belirtildi.