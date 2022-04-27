Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı "Kapalı Alanlarda Maske Kullanımı”na ilişkin genelge yayınladı. Genelge ile toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirildi. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edileceği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı: Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir İçişleri Bakanlığı Uşak Valisi Funda Kocabıyık geçici görevle İçişleri Bakanlığı'nda görevlendirildiğini açıkladı.