Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD koordinasyonunda İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim törenine video mesajla katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Dünyanın en çok yardım yapan ülkesi konumundayız.Sadece mazlumların canını kurtarmak için kapılarımızı açmadık. Onların ülkelerine dönmeleri için de elimizden geleni yapıyoruz. 2016 yılından beri oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yapmıştır.

Özellikle briket evler bu adımların biri. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin geri dönüşü için projenin hazırlıkları içerisindeyiz. Azez, Cerablus başta olmak üzere yürüteceğimiz proje günlük hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bu proje her şeyi kapsayacak.

'GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ'

Gönüllü geri dönüşler için yeterli zemini hazırlamak için gayret içinde olacağız. Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

UKRAYNA'YA YARDIM

Ukrayna'da savaş başladığından beri 100 TIR insani yardım malzemesi sevk ettik. Dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülke konumuna geldik.

GENİŞ KAPSAMLI PROJE

13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje bir hayli geniş kapsamlıdır. Konuttan hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçlarıyla tüm altyapı bu proje içinde yer alacaktır. Geri dönüşler için gerekli zemini hazırlamanın gayreti içerisinde olacağız."

Liderlerle tek tek görüştü: Erdoğan'dan bayram diplomasisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı münasebetiyle birçok ülke liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan komutanlara hitap etti: Bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonlarda ve hudut hattında görevli birlik komutanlarına hitap etti. Operasyonlarda ve hudut hattında verilen mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnanıyorum ki gerek yurt içinde gerekse sınır ötesinde bu mücadeleyi tarih hayırla yad edecektir." dedi.

Erdoğan'dan hayat pahalılığıyla mücadele mesajı: Kayıpları kısa sürede gidereceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersaneler Komutanlığı’nda, işçilerle bir araya geldiği iftar programında, hayat pahalılığına ilişkin önemli mesajlar vererek, bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi edeceklerini söyledi. Erdoğan, "Türkiye çalıştıkça, ürettikçe ve geleceğine sahip çıktıkça hiç kimse bu milletin sırtını yerine getiremez" ifadelerini kullandı.