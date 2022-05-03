Türkiye Gazetesi

Avrupa'da başka bir örneği olmayan Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışı için geri sayım başladı.Türkiye'nin deniz dolgusu üzerine yapılan havalimanı Ordu-Giresun'dan sonra bu özellikteki ikinci havalimanı özelliğin taşıyor.

5 yıl önce yapımına başlanan havalimanında karadan ve denizden yürütülen çalışmalar tamamladı. Havalimanında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi açılış için gün verdi. Karaismailoğlu, "Türk sivil havacılığı, küresel güce dönüştü. Hava yolu, halkın yolu oldu. Hava yolu sektörü yatırımlarımız 147 milyar TL'yi buldu" dedi.

YILDA 3 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Bakan Karaismailoğlu, heyecanla beklenen havalimanı için "45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. Toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz. 14 Mayıs'ta Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

Havalimanı, çay bardağı şeklinde inşa edilen kulesi ve yöre mimarisine uygun terminal binası ile dikkati çekiyor.

MİLLİ GELİRE KATKISI

Bakan Karaismailoğlu, havalimanının ülke ekonomisine olan katkısına da değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havalimanımız, yapım döneminde 56 farklı sektöre doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağladı. Bu bağlamda yapım döneminde milli gelire etkisi 556 milyon dolar, istihdama etkisi 28 bin 100 kişi, üretime etkisi ise 1,2 milyar doların üzerindedir."

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