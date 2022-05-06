Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığının önüne gelerek olay çıkarmasına tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret ederek destek olan Bozdağ, daha sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"AHMAKLIK...."

Soylu'ya ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür eden Bakan Bozdağ "Türk milletinin evlatları arasında ırkçılık, kin, nefret ve düşmanlık tohumları ekmek, halkın bir kesimini diğerine karşı kışkırtmak, hamakat (ahmaklık) veya akıl fukaralığı ya da gaflet değilse ihanettir" ifadelerini kullandı.

"IRKÇILIK HASTALIĞINI TÜRK MİLLETİNE KİMSE BULAŞTIRAMAZ"

"Dinimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin, tarihimizin reddettiği ve ecdadımıza asla bulaşmamış, bulaştırılamamış ırkçılık hastalığını hiç kimse aziz Türk milletinin evlatlarına bulaştırmayı başaramayacaktır" diyen Bozdağ "Türk milletinin birlik ve beraberliği, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukuku; hem milletimizi hem de devletimizi güçlü kılan bitmez tükenmez hazinemizdir. Bu hazineyi korumak için her türlü tedbiri almak devletimizin asli görevidir. Hiç kimse bu hazinemize dokunamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu

SOYLU'DAN TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Soylu da sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ Beyefendi'ye, Bakanlığımıza ziyareti ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolunda yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum.

Soylu'nun yardımcısından Özdağ'a zehir zemberek sözler İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözleri dolayısıyla Ümit Özdağ'a sert tepki göstererek, "Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Bahçeli'den Özdağ'a tepki: Bu pis bir kumpas, beyhude bir çırpınıştır Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığına girmeye çalışmasına tepki gösterdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamaları sonrası, 'Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır.' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Gezi Parkı Davası açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını cevapladı. Gezi Parkı Davası hakkında konuşan Bozdağ, "Kimse Türkiye'nin yargısıyla ilgili söz söyleyemez" diyerek "Mahkemelere kurgulanmış demek açık hakarettir" ifadelerini kullandı.