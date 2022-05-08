Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 3 ayında İstanbul’u toplam 2 milyon 904 bin 460 yabancı turist ziyaret etti. Geçen sene Mart ayında 545 bin 608 yabancı turistin geldiği İstanbul’da bu senenin aynı ayında yüzde 112 artışla 1 milyon 156 bin 400 turist ziyaret etti. Turistlerin 1 milyon 153 bin 138’i havayolunu, 3 bin 262’si deniz yoluyla ziyaret etti. Hava yolu ile ulaşanların sayısı geçen seneye göre yüzde 113 artarken deniz yoluyla gelenlerin sayısı ise yüzde 12 arttı.

2 MİLYON TURİST İSTANBUL’A AKIN ETTİ

İstanbul’a Mart ayında 1281 turist Atatürk Havalimanı’ndan, 340 bin 54 yolcu Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, 811 bin 803 yolcu ise İstanbul Yeni Havalimanı’ndan giriş yaptı. Tuzla Limanı'ndan 1588, Karaköy Limanı'ndan 160, Zeytinburnu Limanı'ndan 1188, Ambarlı Limanı'ndan 208, Haydarpaşa Limanı'ndan 45, Marmara Limanı'ndan 23, Pendik Limanı'ndan 50 yabancı ziyaretçi geldi.

192 ÜLKEDEN TURİST GELDİ

İstanbul'a gelen yabancılar arasında martta İranlılar 116 bin 626 kişiyle ilk sırada yer aldı. İranlıları sırasıyla 92 bin 194 ile Almanlar, 90 bin 394 ile Ruslar, 42 bin 355 ile İngilizler, 40 bin 120 ile İsrailliler, 40 bin 119 ile Fransızlar, 36 bin 801 ile Amerikalılar, 29 bin 49 ile Iraklılar, 28 bin 28 ile Hollandalılar ve 27 bin 23 ile Kuveytliler takip etti. Martta İstanbul'a 192 ülkeden turist gelirken, Makao, Vatikan ve Butan'dan birer kişi şehri ziyaret etti.

Zelenskiy'den Türkiye'ye Rus turist tepkisi: Bu çifte standarttır Vladimir Zelenskiy, Rus turistleri kabul etmesi nedeniyle Türkiye'ye gücendiğini ifade etti. Yunan medyasına konuşan Zelenskiy, Türkiye’nin Rus turist kabul etmesine yönelik tepki gösterdi. Açıklamasının devamında Ukrayna lideri, "Başkan olarak söylüyorum; dostane ilişkiler kurmak istiyorsak, bu olacak iş değil." ifadesini kullandı.