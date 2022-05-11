Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir AVM'de çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'de tavan çökmesi meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ayrıca arama kurtarma köpeklerinin de içeride bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan içerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi.

Bölgede gerekli çalışmaların devam ettiğini belirten Canbolat, "İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil." diye konuştu.