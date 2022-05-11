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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI
11.05.2022 - 14:18 |
Son Güncelleme:
11.05.2022 - 14:20
Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler :
SonDakika,
858975
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/858975.aspx
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