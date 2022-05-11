Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız ululslararası spor müsabakalarında göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu bağlamda Slovakya'da düzenlenen Liselerarası Dünya Kros Şampiyonası'nda, takım olarak altın madalya kazanarak birinci olan Bitlisli sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'daki Ak Parti Genel Merkezi'nde ağırlandı.

ERDOĞAN SPORCULARI TEBRİK EDİP, ÖDÜLLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kros Şampiyonası’na katılarak takım kategorisinde birinci olan Bitlis Özel Final Akademi Anadolu Lisesi öğrencileri ve ferdi sıralamada altın madalya kazanan Caner Can Tunçtan ile bir araya geldi.

Bitlisli genç sporcuları ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müddet sporcularla sohbet ettikten sonra onları ödüllendirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer alırken, Erdoğan, başarılı sporculara destek verilmesi konusunda da talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 yıl önceki görüntülerine büyük ilgi: Gören like butonuna koştu Gençlik yıllarında futbol oynadığı bilinen ve spora yoğun ilgi duyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıl önce çekilen salon futbolu fotoğrafları basına servis edildi. Erdoğan'ın Dijital Medya hesabından paylaşılan gönderiler kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

18 yıl sonra Erdoğan'ın karşısına Milli Sporcu olarak çıktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2003 yılında Rize’deki hastane ziyaretinde henüz yeni doğmuş bir bebek olan Selen Gülel, 18 yıl sonra Türkiye Şampiyonu ve Dünya 3.'sü olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıktı. Gülel, Erdoğan'a o gün birlikte çekilen fotoğrafı hediye etti.