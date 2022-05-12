Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri yapılanması içerisinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığı içerisinde olan şahıslara yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 25 şüpheliyi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İstanbul, İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır'da 24 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SOSYAL MEDYA SORUMLUSU

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerden Y.K. isimli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde İstanbul Sivil Savunma Birlikleri sosyal medya sorumlusu olduğu, M.İ. , M.Ö. , Y.K. ve S.Y. isimli şüphelilerin çok sayıda şahsı örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri, yine B.D. isimli şüphelinin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden Ö.R.K. isimli şahsın eylem hazırlığı çerçevesinde el yapımı patlayıcı ve molotof malzemesi arayışı içerisinde olduğu, sosyal medya üzerinden araştırma yaptığı belirlendi.

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde sivil savunma birlikleri yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma çerçevesinde örgütün dağ kadrosundan aldıkları talimatlar doğrultusunda, sosyal medya siteleri aracılığı ile özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi sıkıntıları olan ve suça karışmış genç yaştaki kişilerle irtibat kurdukları daha sonra kültürel, sanatsal etkinlikler ve konuşma platformlarında örgütsel eğitimler verilerek terör örgütüne sempati duyan kişilerden örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Jandarma ekiplerince, şüphelilerin adreslerindeki ev ve eklentilerindeki yapılan aramada 2 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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