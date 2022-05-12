Türkiye Gazetesi

Toplumun kanayan yarası haline gelen kadına ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete yönelik kritik bir gelişme yaşandı. Bahsi geçen şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Söz konusu suçlar bundan böyle; ceza yargılaması bakımından oldukça ciddi suçları içine alan 'katalog suçlar' kapsamında ele alınacak.

"ŞEKİL, TUTUM VE DAVRANIŞLAR İNDİRİM NEDENİ OLARAK DİKKATE ALINMAYACAK"

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve 109 AK Parti milletvekilinin imzasıyla sunulan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen metne göre Türk Ceza Kanunu'ndaki takdiri indirim nedenleri sınırlandırılıyor. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak. Kasten öldürme suçunda ceza müebbet iken, bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek. İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller müstakil bir suç haline getirilecek.



Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ve vakıf üniversitelerinde görev yapan hekim ve diş hekimleri ile diğer sağlık meslek mensuplarının sağlık mesleğinin icrası çerçevesinde yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle yapılan soruşturmalar hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Meclis’ten geçti! Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan Malpraktis davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak." ifadelerini kullandı.

KATALOG SUÇLAR NELERDİR?

Katalog suçlar ceza yargılaması bakımından oldukça ciddi suçlardır. Özellikle tutukluluk için karine teşkil eden bu suçlar uygulamada sıklıkla tutuklama gerekçesi olarak gösterilmektedir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda bazı koruma tedbirlerinin uygulanabileceği sınırlı sayıdaki suç listelerine denir. Özellikle tutuklama nedenleri için katalog suçlar büyük önem taşır.

CMK 100/3 düzenlemesinde listelenmiş olarak katalog suçlar yer alır. Bu suçların en önemli özelliği, bu suçlardan birisinin işlenmiş olması halinde şüpheli veya sanık için tutuklama nedenlerinin var kabul edilmesidir.

İçişleri Bakanlığından Kadına yönelik şiddete karşı kapsamlı genelge İçişleri Bakanlığı tarafından Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin hazırlanan kapsamlı genelgeye göre, 5 milyon erkeğe eğitim verilecek, kadın konukevi sayısı arttırılacak, elektronik kelepçede kapasite artırılacak ve KADES uygulamasında hedef 5 milyon indirme sayısı olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına yönelik şiddete karşı kararlılık vurgusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir dizi mesaj paylaştı.

Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddette cezalar ağırlaşıyor Adalet Komisyonunda, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Sağlık çalışanlarına şiddete 23 bin lira adli para cezası Beykoz'daki Nurullah Baldöktü Aile Sağlığı Merkezine gelerek çocuğunun kullandığı ilacın kendi adına yazılmadığı gerekçesiyle sağlık personeli ile bir vatandaşı darbeden hasta yakını 23 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sağlık çalışanlarına şiddet yasa teklifi Meclis'te AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için hazırladığı yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Teklif ile ilaç ve eczacılık alanında düzenleme, sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi gibi konular hedefleniyor. TBMM Başkanlığına sunulan teklif 43 maddeden oluşuyor. Teklifin perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülüyor.