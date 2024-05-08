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Bakan Özhaseki'den yürek yakan sözler: Yalvardık, yakardık, bedeli ağır oldu

Düzenleyen: / Kaynak: HABER MERKEZİ
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Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Deprem bölgesi Hatay'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray Mahallesi'nde yıllar önce yapılacak kentsel dönüşüm planının, vatandaşların tepkisi üzerine iptal edildiğini vurguladı. "O protestocu gruplar hakim oldular ve bize burada kentsel dönüşümü yaptırmadılar." diyen Özhaseki, "Yalvardık yakardık derdimizi anlatamadık. Bedeli çok ağır oldu bu işin" diye konuştu.

HABER MERKEZİ—Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi Hatay'ı ziyaret etti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özhaseki, Hatay'ın Aksaray Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm planından bahsetti. Yıllar önceki projenin vatandaşların tepkisi nedeniyle yapılamadığını vurgulayan Özhaseki, "Yalvardık yakardık, epeyce rica ettik, uğraştık ama derdimizi anlatamadık. O protestocu gruplar hakim oldular ve bize burada kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Keşke mani olunmasaydı, keşke ideolojik çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımız ve bir tek kardeşimizin burnu bile kanamasaydı" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'den yürek yakan sözler: Yalvardık, yakardık, bedeli ağır oldu - 1. Resim

"YALVARDIK YAKARDIK AMA..."

Bakan Özhaseki'nin sözleri şöyle:

"Yalvardık yakardık, epeyce rica ettik, uğraştık ama derdimizi anlatamadık. O protestocu gruplar hakim oldular ve bize burada kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Ama burası çok riskli bir yerdi, biliyorduk. Bir evvelki bakanlık döneminden bahsediyorum yani 6-7 yıl öncesinden bahsediyorum. Bırakıp gitmek zorunda kaldık.

Haliyle zorla, vatandaş istemezse veya sizi burada protesto ediyorlarsa, size karşı çıkıyorlarsa kavga ederek yapacak bir şey yok. Mecburen, üzülerek ayrılmak zorunda kaldık. Üstelik gece yarısına kadar burada oturdum, saatlerce dil döktüm. Olmadı, kısmet değilmiş diyelim. Ama depremde mahalle tamamıyla yerle bir oldu. Bir kişi bile yaşamıyordu bu mahallede.

Bakan Özhaseki'den yürek yakan sözler: Yalvardık, yakardık, bedeli ağır oldu - 2. Resim

Şu anda burada 5600 konuta başladık, tamamının ihalesi yapıldı, evler yükselmeye devam ediyor. Keşke öyle söylenmeseydi, keşke mani olunmasaydı, keşke ideolojik çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımız ve kardeşimizin burnu bile kanamasaydı. O dönem başlatsaydık şimdi bitmişti ve vatandaşlarımız mis gibi evlerinde oturuyorlardı ve depremde kimse ölmeyecekti. Şimdi burada bir acı hatırayla, binlerce insanın öldüğü yerde inşaatlar yapmaya devam ediyoruz. Bedeli çok ağır oldu bu işin."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: HABER MERKEZİ
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