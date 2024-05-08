Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Münevver Karabulut cinayetiyle gündemden düşmeyen Cem Garipoğlu ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Garipoğlu'nun ölmediğine yönelik iddialar devam ederken, otopsi görüntüleri yayınlanmıştı. Şimdi de Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut’u canavarca hisle ve hunharca öldüren Cem Garipoğlu, cezaevinde intihar etmişti. 2014 yılında Silivri'de kaldığı koğuşta canına kıyan Garipoğlu ile ilgili ölmediğine yönelik iddialar devam ediyor.

MEZAR AÇMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Karabulut ailesinin Garipoğlu'nun ölmediğine yönelik şüpheleri devam ederken, Garipoğlu'nun mezarının açılmasına yönelik talep mahkeme tarafında reddedilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan Cem Garipoğlu'nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atanmıştı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde otopsi görüntüleri paylaşılan Garipoğlu'nun şimdi de cezaevindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Cem Garipoğlu, 9 Ekim'i 10 Ekim'e bağlayan gece koridorda göründüğü ve birkaç tur attıktan sonra görüntüden kaybolduğu görülüyor. Görüntünün sonunda ise infaz koruma memurlarının Garipoğlu’nun kaldığı odanın kapısının önünde bekledikleri görülüyor.