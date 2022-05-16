Türkiye Gazetesi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Abdulmecid Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, merdivenlerde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Tebbun, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, 16-17 Mayıs'ta Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Cezayir ordusundan Macron'a: Tarihi çarpıtmaktansa susmak daha iyidir Cezayir ordusu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "artık gerçek ile yanılsama, doğru ile yalan arasında ayrım yapamadığını" belirtti.