Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadığını açıkladı. Erdoğan buna gerekçe olarak İskandinav ülkelerinin PKK/YPG'ye destek vermesini gösterdi. Bu açıklamaların ardından

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. İkilinin görüşmesinin ayrıntılarına dair bir bilgi verilmedi.

İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri tartışılırken NATO’dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı NATO’ya resmen başvuran İsveç ve Finlandiya ile Ankara arasında tartışmalar sıcaklığını korurken NATO kanadından yapılan paylaşım dikkat çekti.

İsveç: NATO'ya başvurmaya karar verdik İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve ana muhalefet partisi lideri Ulf Kristersson düzenledikleri ortak basın toplantısında, NATO’ya başvurmaya karar verdiklerini açıkladı.

NATO hamlesine Putin'den cevap: Karşılık vereceğiz Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına "bir cevap, bir tepki" vereceklerini söyledi.