Türkiye Gazetesi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin Türkiye'nin olumsuz tavrı, diplomasi tarfiğini artırdı. Bu kapsamda İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İÇİN NET MESAJ: PKK/YPG TEMEL SORUN!

Başkan Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin temel sorun teşkil ettiğini belirtti.

"TÜRK KAMUOYUNDAKİ HAKLI TEPKİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Finlandiya ve İsveç'in NATO değerlerine sahip çıkacağından ve Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirten Başkan Erdoğan, teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliği talebine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin gözardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.