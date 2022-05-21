Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'daki Gençlik Şöleni'nde kendisini 'Bugünün Abdülhamid'i olarak' nitelendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yüklendi. Akşener'in saygısızlık yaptığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meral Hanım sen kim, Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim? Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum." dedi.

"O 6'LI MASADA 3 TANESİ VAR Kİ..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akşener'in kendisini hedef alan sözlerine, Adana'da yaptığı konuşmada cevap verdi.

Gençlik Şöleni'ne katılan gençlere, "Siz, Abdülhamid'ten bugüne ecdadın tümünün temsilcisi olan gençliksiniz." diye seslenen Erdoğan, "Abdülhamid Han hayatı boyunca devrinin emperyalistleri ve onların maşalarıyla mücadele etmiş bir millet sevdalısıdır. Varsın, birileri Gezi Olayları'nı Abdülhamid'in devrilişine yorsun..." dedi.

Akşener'in saygısızlık yaptığını vurgulayan Erdoğan şunları söyledi:

"Gençlerimizin kimin kim olduğunu, hangi müşterekte buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz bunlara hak ettikleri cevabı verecek gençliktesiniz. Abdülhamid'e dil uzatan hanımefendiye sormak lazım, hasta diye tabir edilen Osmanlı'yı bir karşı toprak kaybetmeden yöneten Abdülhamid'e hakaret haddini aşmaktır ve bu millet onlara hakkını bildirecektir.

Meral Hanım sen kim, Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim? o 6'lı masadan 3 tanesi var ki, bugüne kadar Abdülhamid'e laf söyletmemişlerdi, ne oldu bunlara? Ona laf anlatanlara haddini bildiremediler.

33 yıl, dile kolay, bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum."

AYRINTILAR GELİYOR...

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