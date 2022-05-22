Türkiye Gazetesi

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’un koltuğa oturabilmesinin altında terör örgütü YPG/PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ile örgüte destek verme şartıyla yaptığı anlaşma yatıyor. Aday olduktan sonra koltuğa oturabilmek için vekillerin çoğunluğu tarafından veto edilmemiş olma şartını sağlayarak parlamentonun onayını alması gereken Andersson, bağımsız İran kökenli PKK’lı vekil Kakabaveh’le, oyuna ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle müzakereye oturdu. Andersson hükûmeti göreve geldikten sonra YPG/PKK’lılarla birçok kere görüştü, ilişkileri geliştirme taahhüdünü teyit etti. Dışişleri Bakanı Ann Linde, YPG/PKK’nın SDG adını kullanan elebaşlarından İlham Ahmed ile Stockholm’de görüştü. Bu görüşmenin ardından örgüt yanlısı medya da dâhil olmak üzere pek çok mecrada İsveç’in YPG/PKK işgalindeki bölgeye 376 milyon dolarlık desteği haberlere konu olmuştu.

Kakabaveh, 25 Mart 2022’de Facebook hesabından yaptığı bildirimde Linde’nin bu defa YPJ elebaşı Nesrin Abdullah ile görüştüğünü duyurmuş ve üçlü fotoğraflar paylaşmıştı.

İsveç, başkentindeki görüşmelerin ve ev sahipliği yaptığı toplantıların yanı sıra Suriye’nin doğusunda örgüt işgalindeki bölgelere belli aralıklarla resmî heyetler göndererek, terörist elebaşlarıyla bir araya geliyor. YPG/PKK’nın sözde özerk yönetimlerine maddi destek sağlayan İsveç, yardım kuruluşları yoluyla da bölgedeki altyapı çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan Kakabaveh, önceki gün İsveç resmî haber ajansı TT’ye yaptığı açıklamada kendisiyle yaptığı anlaşmayı tam anlamıyla yerine getirmezse hükûmetten desteğini çekeceğini, gelecek baharda yapılacak bütçe oylamasında hükûmetin düşmesi için oy kullanacağını söyledi.

İsveçli uzman: "Türkiye'nin kaybedecek bir şeyi yok" NATO üyesi olmak isteyen İsveç'e, teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'den veto gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Güvenlik teşkilatının içinde teröristler görmek istemiyoruz" diyerek son noktayı koymuştu. İsveç ve NATO kanadında görüşmeler sürerken İsveç Savunma Araştırma Ajansı (FOI) Orta Doğu Analisti Aron Lund, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini reddetmekle kaybedecek bir şeyinin olmadığını söyledi.