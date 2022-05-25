Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Basketbol Kulübü'nün yöneticileri, teknik heyeti ve sporcularını kabul etti. Görüşmede terörle mücadele mesajı da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

"ASKERLERİMİZİN TEK DAMLA KANINI YERDE BIRAKMADIK"

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan 5 askere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Askerlerimizin tek damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bu hain saldırılara cevabımızı yeni operasyonlarla vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 100'Ü GEÇTİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirmişti.

Saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe-Kilit bölgesindeki operasyonlarına hız vermişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 100'ü geçtiğini açıklamıştı.

Eren Abluka-7 Operasyonu'nda teröre büyük darbe: 1 terörist cesedi, 1500 kg amonyum nitrat... Eren Abluka-7 Operasyonu kapsamında düzenlenen harekatta k 1 terörist cesedi, 1500 kg amonyum nitrat, 6 adet EYP düzeneğinin ve birçok mühimmat ele geçirildi.

PKK'ya kaçacak delik yok! 5 terörist etkisiz hale getirildi Saldırı hazırlığında oldukları öğrenilen PKK/YPG'li 5 terörist, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde etkisiz hale getirildi.

Pençe-Kilit bölgesinde operasyon: Teröristler mağarada sıkıştırıldı Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 5 askerin şehit edildiği saldırının ardından başlatılan operasyonda bir grup terörist mağarada sıkıştırıldı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.