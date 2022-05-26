Türkiye Gazetesi

İnternet medyası ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımları da içeren kanun teklifini AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortak imzalarıyla TBMM Başkanlığına sundu. Buna göre; yanıltıcı haber yayanlara ilk kez yaptırım gelecek, gerçek hayatta suç olan internette de suç olacak. Ayrıca internet siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.

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Erdoğan: Sosyal medya bütün toplumlar için ciddi risk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer 4. Toplantısı’na video-mesaj gönderdi.

Sosyal medya düzenlemesinde geri sayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Sosyal medya platformlarını ve kullanıcılarını ilgilendiren 60 maddelik 'Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi'nin taslak çalışması tamamlandı. AK Parti’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı yasa teklifinin önümüzedik hafta yapılması planlanan değerlendirmelerin ardından TBMM’ye sunulması hedefleniyor.