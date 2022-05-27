Türkiye Gazetesi

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile merkez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde ayrı ayrı esnafları ziyaret ederek, sohbet etti. Burada bir esnafla İETT otobüslerine yapılan zamlar üzerine konuşan İmamoğlu ilginç bir diyaloğa imza attı.

İMAMOĞLU'NDAN "UYDURUYORSUN" ÇIKIŞI

Esnafın otobüs biletlerine 3 kat zam yapıldığını söylemesi üzerine İmamoğlu, "3 kat olmaz, uyduruyorsun" diyerek tepki gösterdi.

"Ben nasıl uydurayım sayın başkanım, ben halkım" diyen esnafa yanıt veren İmamoğlu, "Belediye otobüsüne 3 katı değil, yüzde 40 zam yapıldı" diyerek üsteledi.

Esnafın ısrarla "Geçen sene 6 lira iken, bu sene 15 lira ödedik" demesi üzerine İmamoğlu, İETT'yi aradı.

"3 KERE ZAM GELDİ"

İETT Genel Müdürü, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında Vanlı esnafı doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Belediye otobüsleriyle taşınmış ve çift bilet ücreti uygulanır bu hatlara. Bu hatları kullanmıştır muhtemelen. Bahsettiği dönemde otobüs biletlerimiz 3,5 liraydı, bugün 7,67 lira çünkü 3 kere zam geldi. Bir seneden uzun bir süre geçti vatandaşımızın bahsettiği süreden. Çift bilet olunca 15 küsüre geliyor."

Bunun üzerine İmamoğlu, "Demek ki vatandaşımız hemen hemen haklı yani" yanıtını verdi.

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