Türkiye Gazetesi

569 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı Fatih Sultan Mehmet çok zorlu koşullar altında gemileri karadan yürüttü ve ardından İstanbul'u fethederek koca bir tarih yazdı. İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları yalnızca İstanbul'da değil birçok ilde kutlanıyor. Öyle ki Zonguldak'ta 10 metrelik gemi İstanbul'un fethinin yıl dönümü için 10 metrelik gemiyi karadan yürüttüler.

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Zonguldak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Belediyesi'nin destekleri ile ‘Fetih Yeniden Zonguldak 1453’ adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 10 metrelik dev gemi karadan yürütüldü.

2.5 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 10 METRE UZUNLUĞUNDAKİ GEMİ KARADAN YÜRÜTÜLDÜ

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gençler ve vatandaşlar katıldı. Organizasyonda Yeniçeriler ve Sipahiler ile birlikte Mehteran Marşı eşliğinde 10 metre uzunluğunda, 2,5 metre yüksekliğinde, 2 metre genişliğindeki gemi karadan Madenci heykelinden valilik binası önüne kadar yürütüldü.

Gemiyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, bazı vatandaşlar ise ellerine cep telefonlarını alarak o anlatı kaydetti. Valilik binası önünde İstanbul’un fethini anlatan gösteriler de büyük beğeni topladı.

'İSTANBUL'UN FETHİ ORTA ÇAĞ'IN KAPANMASI, YENİ ÇAĞ'IN AÇILMASI DEMEK'

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ise, “569. yıl dönümünü kutladığımız fetih dolayısıyla şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. İstanbul’un fethi dünya tarihinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bütün tarihçilere göre Orta Çağ'ın kapanması, Yeni Çağ'ın açılması demektir. Büyük Anadolu’nun ebediyen Türk yurdu olarak kalması demektir. Onun için biz bu fethi anlamalı, yeni yetişen nesillerimize de çok iyi aktarmalıyız. Bugün buraya katılan gençler o mesajı verdi. Zonguldak halkı bu Anadolu’nun her karış toprağına sahip çıkacağının mesajını verdi. Şairin dediği gibi ‘Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan, sana selam getirdik Ulubatlı Hasan’dan. Biz bu selamı almaya devam edeceğiz” dedi.

Gençler İstanbul'un fethinin 569. yıldönümünde sabah namazında buluştu Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) tarafından İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda çok sayıda genç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu.

Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi için geri sayım başladı: İstanbul'un fethi kutlanacak Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Millet Bahçesi'nin temel atma törenine kısa bir süre kaldı. Tüm İstanbulluların davetli olduğu açılış günü olan 29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi de kutlanacak.