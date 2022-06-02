Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 10 sorusu ve Kılıçdaroğlu’nun bu sorulara verdiği cevaplar siyasetin gündemine oturdu.

Erdoğan’ın önceki gün AK Parti’nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na yönelttiği sorulara, aynı gün akşam saatlerinde Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden cevap verdi. AK Partililer bu cevaplardan tatmin olmazken, Kılıçdaroğlu’nun sorulara cevap vermek yerine ‘Karalama siyasetine’ devam ettiği görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu’nun 10 soruya verdiği 10 cevapla ilgili AK Parti’den gelen değerlendirmeler şöyle:

“SEÇİM YENİLGİSİNİ İLAN ETTİ”

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: “Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın 10 sorusuna cevap vermek yerine, iftira ve çamur atmayı tercih ederek Cumhurbaşkanımızın karşısında 16. seçim yenilgisine hazır olduğunu ilan etmiştir. Milletimiz 2023’te yine, karalama siyasetine değil eser siyasetine ‘evet’ diyecektir. Her bir soruya verdiği cevaplarda tamamen yalana ve eski iftiralarına devam ederek, bildiğimiz siyaset tarzını sürdürmüştür. Millet buna prim vermez. Sorulara cevap vermek yerine yalan-yanlış iddialarına devam etmiştir. 2023’te millet Kılıçdaroğlu’nun bu üslubuna ve siyaset tarzına gereken cevabı verecektir.”

“KILIÇDAROĞLU TROLL GİBİ”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: “Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana CHP’nin büyük bir dönüşüme girdiğini, başkalaştığını, Atatürkçü ve milliyetçi çizgiden uzaklaştığını, kuruluş kodları yerine Kılıçdaroğlu’na has dayatılan kodlarla yol yürüdüğünü görüyoruz. Aslında bu sorular kendini milletimize anlatmak ve soru işaretlerini gidermek adına büyük bir fırsattı. Ancak cevaplara baktığımızda sanki cevapları CHP Genel Başkanı değil de bir sosyal medya kullanıcısı bir troll vermiş gibiydi. Örneğin ‘Sınır ötesi operasyonlara destek veririz’ deyip akabinde manipüle edercesine ama'lı cümle kurmuş. Tezkereye hayır diyen CHP, sınır ötesi operasyona nasıl destek verecek?

Tüm cevapları geçtim, bu üslubu kendisine nasıl yakıştırıyor? Siyasette sürekli aileyi gündem yapması siyasi ahlaksızlık değil mi? ‘Benim siyasetim Erdoğan’a yetmiyor’ itirafı değil mi bu?

Kamuoyunun en çok merak ettiği 10. soruydu aslında. Bu soru Kılıçdaroğlu’nu hem oturdukları masada hem de partisinde kendisini öne çıkaracak, sıkıştığı adaylık konusunda kendisini rahatlatacak bir soruydu. Biz 10. soruya ‘Evet yüreğim yetiyor, adayım’ ya da ‘Biz de mangal gibi yürek var; ama masa ile konuşup karar alacağız’ demesini beklerdik. Yok erken seçim ile açıklayacakmış. 10 kez açıkladık Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah bu zihniyetten bu milleti korusun. Fakat daha ötesi CHP'yi Kılıçdaroğlu'ndan kurtarsın.”

"YİNE ÇARPITMIŞ"

AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam: “Sayın Cumhurbaşkanımızın sorularını Sayın Kılıçdaroğlu tek tek cevaplamasıyla olumlu bir adım atmış gibi gözükse de yine çarpıtmış. Yavan, yalan içerikli sorularıyla mukabelesi ise yine sığ siyasetine delil olmuş. Ana muhalefet lideri olarak muhatap alınmanın hakkını dahi verememiş. Yazık.”

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