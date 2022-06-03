Türkiye Gazetesi

Öğretmenlerin il içi veil dışı yer değiştirme başvuruları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğretmenlerin 2022 yılındaki il içi isteğe, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne ve aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme takvimi bildirildi.

İL İÇİ 4-8 TEMMUZ, İL DIŞI BAŞVURU 25-29 TEMMUZ'DA

Buna göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesi ve sonuçların ilanı 19 Temmuz'da olacak. İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek.

ATAMA İLANLARI 23 AĞUSTOS'TA

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

MEB yeni programı duyurdu: Uzman ve başöğretmenlik başvuruları başladı Milli Eğitim Bakanlığı 1 milyon 171 bin öğretmenin hem kıdemini hem de maaşını etkileyecek yeni eğitim programını duyurdu. Uzman ve başöğretmenlik gibi öğretmenlerin kariyer gelişimlerini etkileyecek eğitimlere başvurular başlarken, programı tamamlayan uzman öğretmenlerin maaşı 1342 lira, başöğretmenlerin maaşı ise 2 bin 684 lira yükselecek.

Öğretmene ders başına ödeme yapıyorlar 500 bin atama bekleyen işsiz öğretmen okuduğu meslekten gelir elde etmek için online platformlara yönelmeye başladı. Son dönemlerde ‘FundoMundo’ gibi peş peşe siteler açılıyor.

Bakan Özer'den öğretmenlere müjde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da yaptığı konuşmada öğretmenlere seminerler haftasında izin verildiğini duyurdu.