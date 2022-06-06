Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de bulunan gaz hem vatandaşları hem de Türkiye'nin prestiji açısından adeta dönüm noktası oldu. Bulunan gazla birlikte kendi gazımı işleyebileceğiz. Karadeniz'de bulunan gazla birlikte çalışamalr başlamış ve devam ediyordu. Çalışmalarda safha atlanacak bir aşama tamamlandı ve gazın karaya çıkarılması için deniz dibine konacak olan boruları yerleştirecek gemi Çanakkale'den çıkarak yol aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile geçtğimiz günlerde Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nin inşaatını inceleyen Dönmez, Karadeniz gazının geçişini sağlayacak ilk boruların 10 Haziran'da kıyıdan döşenmesine başlanacağını, temmuz ayı içerisinde de derin deniz tarafında boruları indirecek platformun Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

'FİLYOS'A DOĞRU YOL ALDI'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımda, Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı karaya çıkartma çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dönmez, "Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yaparak Filyos'a doğru yol aldı" ifadelerini kullandı.

Karadeniz gazı için geri sayım: Mutfaklarda kullanılacağı tarih belli oldu Karadeniz'de çıkarılan gazın vatandaşların kullanımına gireceği tarih ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'deki her bir vatandaşa 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz'de çıkarılan gazın kendi mutfaklarında açtıkları zaman yakacakları gaza dönüşeceği müjdesini bir kez daha vermek istiyorum" dedi.

Karadeniz gazında son viraj Toplam 540 milyar metreküplük doğalgaz için ilk fazın kuyu çalışmaları sürerken, ikinci ve üçüncü fazla ilgili hazırlık ve projelendirme faaliyetleri eş zamanlı olarak devam ediyor. İlk evredeki üretim miktarı günlük 10 milyon metreküp olarak planlanırken, Karadeniz’deki kuyuların yaklaşık 25 yıl boyunca evlerin ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

Karadeniz gazı için tarih verildi: İlk üretim 2023'te başlayacak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz'de ilk üretimin 2023'te olacağını açıkladı. Bilgin, başlangıçta günde 10 milyon metreküp gaz üretileceğini duyurdu.