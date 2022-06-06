Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında 20 bölge müdürünü atandı iddialarına kurumdan açıklama geldi. TÜİK'ten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "TÜİK'in bölge müdürlüklerine yeni atamalar yapıldığı"na ilişkin yalan ve yanlış bilgiler içeren haber ve paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği 20 bölge müdürünün asaleten atamasının yapıldığın vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

'ASALETEN ATAMA'

"Ataması yapılan bölge müdürlerimizin tamamı daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları bölge müdürlüklerine asaleten atanmıştır. Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltacak haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."

TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı TÜİK ilk ilk çeyrek büyüme verilerini açıkladı. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2022 yılı birinci çeyreğinde %7,3 arttı.

2022 Mart enflasyon rakamı için gözler TÜİK'te! Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Her ayın başında bir önceki ay için açıklanan enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak olan Mart ayı verilerinde. Son dakika gelişmelerini takip eden vatandaşlar “Mart enflasyon rakamları belli oldu mu? Aylık enflasyon oranları açıklandı mı?” sorularına cevap ararken TÜİK’ten gelecek açıklama bekleniyor. Şubat’ta yüzde 54.44 bulmuş, kira artış zamanı gelenler için zam oranı yüzde 25.98 olmuştu. İşte 2022 Mart ayı enflasyon oranlarında son durum. TÜİK'in verilerine göre Mart ayı enflasyon oranı 5,46 seviyesinde olurken; yıllık enflasyon ise yüzde 61,14 seviyesinde oldu.

TÜİK verileri paylaştı: En yaşlı il Sinop Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı istatistiklerle yaşlılar verilerini açıkladı. 2021 verilerine göre, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 24 arttı.