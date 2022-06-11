Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU | ANKARA

AK Parti’de bir süredir 2023 seçimlerine dönük hazırlıklara hız verilmiş durumda. Bu doğrultuda illerde parti yönetimi tarafından seçim koordinasyon toplantıları yapılıyor ve teşkilata seçim hukuku, seçim günü yapılacaklar, sandık başı eğitimleri gibi konularda bilgi veriliyor. Bu çalışmalar sırasında her şehrin mevcut milletvekillerinin performansına yönelik gözlem de yapılıyor. Hem Cumhurbaşkanlığında oluşturulan bir ekiple hem de Genel Merkez yönetimi tarafından milletvekillerinin seçmen nezdindeki karşılıklarına yönelik nabız yoklaması yapıldığı belirtiliyor. AK Parti kaynakları “Teşkilatlarla, vatandaşlarla yapılan toplantılarda milletvekilleri ile ilgili gelen şikâyetler not ediliyor. Memnuniyet veya memnuniyetsizlikleri ölçülüyor. Hangi alanlarda milletvekillerinin eksikliği var, vatandaşla ilişkileri, yaptıkları çalışmalar konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Bir anlamda 2023 seçimlerine yönelik milletvekilliği listeleri konusunda ön hazırlık yapılıyor” dedi. Cumhurbaşkanı ve parti yönetimi tarafından 2023 seçimlerinde aday gösterilecek yeni isimler ve yeni seçim sistemine göre ortaya çıkacak milletvekili dağılımı konusunda şehirlerde ayrı bir çalışma yürütüldüğü belirtiliyor.

HAZIRLIK 18 HAZİRAN’A GÖRE

Bu arada bir süredir Meclis kulislerinde özellikle de muhalefet tarafından 6 Kasım tarihinde erken seçim yapılacağı dillendiriliyordu. AK Parti kurmayları, bu tarihin Cumhur İttifakı cephesinde hiçbir şekilde konuşulmadığını, tam tersine bütün hazırlıkların 18 Haziran 2023 tarihine göre yapıldığını kaydetti.

AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu katıldığı bir televizyon programında EYT ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin merak edilenleri cevapladı.

20 yıllık AK Parti iktidarında bir ilk Sağlıktaki bazı harcama kalemleri, temmuzda yapılacak maaş zamları ile enerji faturalarında vatandaşı desteklemek için “ek bütçe” gündeme gelebilir.