Türkiye Gazetesi

Yurdun önemli bir kesiminde etkili olan sağanak, Ankara'yı deyim yerindeyse ele geçirdi. İlde, sokaklar adeta göle döndü. Sel felaketinde 3 kişinin ölmesi büyük üzüntüye neden olurken, çok sayıda ev ve iş yeri de sular altında kaldı. Sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Akyurt ilçesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ederek bilgi aldı. Görüşmede Bakan Soylu'nun dizlerine kadar ıslanmış çizmeler ile olması dikkatlerden kaçmadı.

SOYLU SEL BÖLGESİNDE

Sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde çalışmalar sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.

Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

Bakan Soylu Akyurt’ta: Sel bölgesinde incelemelerde bulundu

DİKKAT ÇEKEN KARE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile kentteki afet nedeniyle bir araya geldi. Bakan Soylu'nun Mansur Yavaş'ın karşısında konuşurken dizlerine kadar ıslanmış pantolonu ve botlarıyla oturması dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraf sosyal medyada gündem olurken, binlerce kullanıcı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

ÇOK SAYIDA EKİP AKYURT'A SEVK EDİLDİ

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur, kısa bir süre içerisinde sağanağa dönüştü. Bir anda şiddetini artıran yağmur, hayatı felç etti. Sağanak dolayısıyla meydana gelen selde birçok araç yolda kalırken, çok sayıda itfaiye ve ambulans Akyurt'a sevk edildi.

Sağanak dolayısıyla ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana gelirken, AFAD ve belediyeler bölgede çalışma başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Akyurt'ta yaşanan sağanak nedeniyle bölgede sel ve su baskınlarının meydana geldiği bildirildi.

VATANDAŞLAR MESİRE ALANINDA MAHSUR KALDI

Akyurt’ta meydana gelen sel nedeniyle mesire alanında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye dalgıç ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye Bölge Amiri Orhan Özuluş yaşananları anlattı. Özuluş, “Akyurt pazar yerinde su basmasından dolayı Ankara İtfaiyesi dalgıç ekibi 10 vatandaşı sağ salim botla çıkararak kıyıya ulaştırdı. Şu ana kadar ölü ve yaralı vatandaşımız yoktur” dedi.

774 İHBAR ULAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Akyurt'ta meydana gelen sel dolayısıyla itfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaştığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da meydana gelen son yağışlar sonrasında İtfaiyeye ve AFAD Ankara'ya toplamda 774 ihbar ulaşmıştır. Ekiplerimiz bölgeye sevk edilerek çalışmalarına başlamıştır. TAMP kapsamındaki afet grupları AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanmıştır. Sel ve su baskınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Son dakika! Ankara'da okullar tatil edildi Ankara'da yarın beklenen yoğun yağış nedeniyle tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Söz konusu gelişmenin ardından, Sivas'ın Germenek ilçesinde de eğitime 2 gün ara verildiği açıklaması yapıldı.

Yollar göle döndü, vatandaşlar botlarla kurtarıldı: Ankara sele teslim Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sağanak nedeniyle, bölgede sel ve su baskınları meydana geldi. Sokakların göle döndüğü bölgede, birçok vatandaş mağduriyet yaşadı. Gelişmelerin akabinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akyurt’taki sel bölgesinde incelemelerde bulundu.