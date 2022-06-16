İstanbul Kadıköy'de 12 Haziran'da gerçekleştirilen izinsiz yürüyüşte terör örgütüne yönelik sloganlar atılan şüpheliler belirlendi. Kimlikleri ve kaldıkları adresleri tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar'da 11 adreste sabah saatlerinde operasyon yapıldı.
SKANDAL SLOGAN!
Terör propagandası yapan bir grup, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın görüş yasağını protesto etmek üzere "Biji Serok Apo" sloganlarıyla yürüyüş yapmıştı.
34 GÖZALTI
Kadıköy'de gerçekleşen olaya polis müdahalede bulundu. HDP'li vekillerin de katıldığı yürüyüşte vekiller polisle tartıştı. Polis ekipleri tarafından 34 kişinin gözaltına alındığı bildirilmişti.