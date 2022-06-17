Türkiye Gazetesi

Terör örgütlerine, örgüt mensuplarına ve finansçılarına geçit yok. Polislerimiz teröre ve teröre yardım yataklık edenleri tek tek tespit ediyor ve operasyonlarla yakalıyor. DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağlayanlara İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı şahıslara yönelik 'terörün finansmanı' suçuna ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, bazı banka ve PTT hesaplarına yönelik alınan MASAK raporu doğrultusunda toplanan paranın yaklaşık 900'den fazla kişi tarafından fonlandığı tespit edildi.

22 ŞÜPHELİ ARA TOPLAYICI

Savcılıkça, şüphelilerin 20 bin TL üzerinde para gönderdikleri ve ayrıca MASAK raporunun alındığı, yapılan ikinci inceleme sonucunda da 22 şüphelinin ara toplayıcı olarak hesap hareketleri olduğu belirlendi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde ana toplayıcı 2 şüpheli ile 22 ara toplayıcı şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 ilde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu 19 şüpheli yakalandı.

1.5 MİLYONLUK PARA HAREKETİ

Tespiti yapılan para hareketinin 8 milyon TL üzerinde olduğu, haklarında gözaltı kararı verilen şahısların örgüt bağlantıları ile para hareketlerindeki açıklama kayıtları göz önüne alınarak örgütsel olduğu hususunda şüphe bulunmayan 1,5 milyon liranın üzerinde para harekatının bulunduğu belirlendi.

SURİYE'YE NAKLEDİLMİŞ

Öte yandan, söz konusu paranın Hatay sınırında PTT üzerinden çekilerek giriş çıkış yapan şahıslarla Suriye'ye nakledildiği tespit edildi.

Ankara merkezli 5 ilde operasyon FETÖ ve DEAŞ bağlantılı 24 kişiye gözaltı Ankara merkezli 5 ilde terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

12 ilde DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli yakalandı Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa illerine bugün sabah saatlerinde eş zamanlı olarak DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ettiği bildirildi.

Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı İstanbul’da sansasyonel eylem planı yaptığı tespit edilen DEAŞ’lı teröristle ilgili ilk görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde İstanbul Küçükçekmece’de bir evde yakalanan kanlı saldırı hazırlığındaki Anas Abbud Alşahi Bnaman adlı teröristin, gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü anlar yer alıyor. Teröristin suçunu itiraf ettiği öğrenildi.