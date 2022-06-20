Türkiye Gazetesi

Sınırlarımızda yasa dışı geçişlere karşı verilen mücadele aralıksız sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ile Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11'i FETÖ, 3'ü PKK, 2'si DEAŞ üyesi 24 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Son 7 günde Yunanistan ve Suriye hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 24 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ, 2'sinin DEAŞ, 3'ünün de PKK'lı olduğu belirlendi."

Bakan Soylu duyurdu: Eren Abluka-2'de 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce başlatılan Eren Abluka-2 operasyonu neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.