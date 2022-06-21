10 HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan 11 fezleke Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ hakkında 2 dosya bulunuyor.
HDP Milletvekilleri; Dilşat Canbaz Kaya, Ayşe Sürücü, Feleknas Uca, Ayşe Acar Başaran, Şevin Coşkun, Mensur Işık, Nuran İmir, Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Remziye Tosun hakkında ise birer dokunulmazlık dosyası hazırlandı.
Son gelen fezlekelerle birlikte Meclis'teki dokunulmazlık dosya sayısı bin 500'e yaklaştı.
14 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu 14 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu.