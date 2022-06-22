Türkiye Gazetesi

Rusların İHA'sı Gümüşhane'nin dağlarında görüldü. Kürtün ilçesinin Tilkicek köyü ile Kazıkbeli Yaylası arasındaki dağlık araziye mantar toplamaya giden vatandaşlar mantar için gitmişlerdi ama buldukları bir cisim onları hayrete düşürdü. Çünkü o cisim hasar almış küçük bir uçağa benziyordu. Durumu hemen güvenlik güçlerine bildiren vatandaşlar ekiplerin gelmesini bekledi.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri kanat açıklığı yaklaşık 3 metre olan İHA’nın Rus yapımı silahsız keşif amaçlı Orlan-10 modeli olduğunu belirledi.

SAVAŞ NEDENİYLE DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Bin 400 kilometre menzilli İHA’nın savaş nedeniyle Ukrayna bölgesinden veya Suriye bölgesinden sinyal koptuktan sonra kendi kendine bu bölgeye kadar gelip düştüğü değerlendiriliyor.

ANKARA GÖNDERİLDİ

Güvenlik güçleri tarafından olay yerinden alınan İHA, incelenmek üzere Ankara’ya gönderildi.

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Gümüşhane’de tüyler ürperten olay! Köylüler ot toplarken buldu Gümüşhane’de ot toplamak için ormanın derinliklerine giden köylüler, toprağı kazınca gördükleri manzara karşısında donup kaldı. Topraktan çıkanları gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi.

Yaralı askerden acı haber: Şehit ateşi Gümüşhane’ye düştü Pençe-Kilit Operasyonu'nda Kuzey Irak’ta araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit oldu. Acı haber şehidin Gümüşhane'deki ailesine ulaştırıldı.