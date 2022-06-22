Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda akşam saat 20.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Gece çalışmalar karanlık nedeniyle aksasa bile sabahın ilk ışıklaıyla tekrar çalışmalar devam etti ve öğle saatlerine doğru yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Daha sonra ters esen rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede bölgeye yayılırken çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Güvenlik tedbirleri kapsamında yangın bölgesine görevlilerin dışında kimse alınmıyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Yangına çeşitli illerden gelen çok sayıda arazözün yanı sıra 1600’e yakın işçi müdahale etti. Yangın çıktıktan sonra bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci çalışmaları yakından takip ediyor. Öte yandan çıkan yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve sosyal medyada yer alan 'uçaklar yangına müdahale etmiyor' iddiaları ise Bakan Kirişçi tarafından yapılan açıklamayla yalanlandı.

TERS RÜZGAR YANGININ YAYILMASINA NEDEN OLDU

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam 20.00 sıralarında başlayan yangın 19 saattir etkisini sürdürürken, ekiplerin söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Müdahaleler ekipler tarafından canla başla devam ederken ters esen rüzgarın etkisi ile kısa sürede yayılan yangın Otluk Koyu'na doğru hızla ilerledi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yaptığı ilk açıklamada yangının saat 20.02’de başladığını ve 8 dakika sonra 20.10’da ilk müdahalenin yapıldığını duyurdu.

BAKAN SOYLU VE BAKAN KİRİŞÇİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Gelişmeleri anbean takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek gece saatlerinde bölgeye ulaştı. Daha sonra Kirişci ve Soylu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Bakanlar çalışmalarına bugün de sürdürdü.

Bakan Kirişci, sahada yangınla mücadele eden ekiplerle beraber bölgede inceleme yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kirişci paylaşımına, “Marmaris’te sahada gece gündüz çalışan, yangınla mücadele eden kahramanlarımızın yanındayız” notunu düştü.

Kirişçi, havadan yaptığı izlenim sonucu, yangının enerjisini yitirdiğini gözlemlediklerini ve ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Bakan Kirişçi, inceleme sonrası, yangını çıktığı andan itibaren Ankara'da takip ettiklerini, çalışmaları yerinde görmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye geldiklerini söyledi. Karadan mücadeleye ilk saatlerde ve son 5 saatte havadan helikopter ve uçaklarla destek verildiğini aktaran Kirişci, büyük ölçüde yangınla mücadelede belirli bir noktaya gelindiğini bildirdi.

'YANGINA MÜDAHALE EDİLMİYOR' İDDİALARI YALANLANDI

Bakan, sosyal medyada yer alan "helikopter ve uçakların zamanında yangına müdahale etmediği" yönündeki iddialarla ilgili olarak da en güzel cevabı bölgedeki uçak ve helikopter seslerinin verdiğini ifade etti.

Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii insanların ağzı fermuar değil ki çekesiniz, kapatasınız. İsterim ki insanlar hakikati görsünler, hakikati görmek istiyorlarsa asgariden yayınları izlesinler veya gelsinler burada birkaç saatlerini harcasınlar, hangi şartlarda bu çalışmaların yürütüldüğünü ve ne kadar başarılı bir çalışma yapıldığını da burada görmüş olsunlar."

Yangını söndürmek adına bölgede 688 OGM personeli olmak üzere toplam 1494 personel, 172 arazöz olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 363 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 39 iş makinesi görev yapıyor. Ayrıca yangında 14 uçak, 20 helikopter, 2 İHA, 3 ambulans, 8 vidanjör, 8 TOMA da etkin rol oynuyor."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YANGIN BÖLGESİNE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesini helikopterle havadan inceledi.

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’nın Marmaris ilçesinde orman yangınından etkilenen bölgede helikopterle incelemelerde bulundu” denildi.