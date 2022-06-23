Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yine ciğerleri yandı. Muğla’nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde önceki akşam orman yangını çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın sezonunun başlamasıyla birlikte teyakkuza geçen ormancılar, 8 dakika içinde müdahale etti. Alevlerin görüldüğü noktanın yerleşim bölgelerinin içinde olması ve yangının üç bölgede birden çıkması, sabotaj ihtimalini akıllara getirdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bölgede piknikçilerin ve kampçıların da bulunduğu bilgisi var.

KOMEDYENDEN UCUZLUK

Ormancılar gazetemize konuşmuş, yalanlardan şikayet etmiş, bunların yangın söndürme çalışması sırasında morallerini bozduğunu söylemişti. Ne var ki, 'yalan rüzgârı' Marmaris’te yine kendini gösterdi. Aralarında komedyen Şahan Gökbakar’ın da bulunduğu bazı ünlüler sosyal medya hesabından "Nerede uçaklar?" diyerek provokasyona imza attı. Gökbakar’ın paylaştığı görüntüleri, yangına müdahale eden Orman Bakanlığının uçağından alınması ise dikkatlerden kaçmadı.

EMNİYET PAYLAŞIMLARI İNCELİYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, "Suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır. 22 bin 787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş, bu hesapların yüzde 59,42'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

KILIÇDAROĞLU’NA İZİN YOK YALANI

Bir tiyatrocu yanan alana otel yapılacağı yalanını attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç "Ormanlar, ciğerlerimiz yakılıyor, yerine oteller, rezidanslar, villalar, yazlıklar dikiliyor" diyerek yalana ortak oldu. Öztunç, bakanların olay yerine gitmesini "poz veriyorlar" diye eleştirdi. Saatler sonra da bölgeye Aydın’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gideceği duyuruldu. Muhalif medya, Kılıçdaroğlu’nun uçağının Dalaman’a inişine izin verilmediğini yazdı. Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı Deniz Demir iddiayı yalanladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Yine uçak yok yine hazırlık yok. Yine kontrol odası pozları, yine bol miktarda hamaset var" açıklamasını yaptı. Oysa Orman Genel Müdürlüğü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçakla alevlere müdahale edildiğini, çalışmalara 1.500 orman işçisinin katıldığını bildirdi.

HELİKOPTER ÜÇ TİM HÂLİNDE ÇALIŞTI

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay "Yangına 4-5 helikopterle müdahale edildi. Söylediği gibi 14-20 gibi sayılar yok" diye açıklama yaptı. Bakanlık yetkilileri bunun doğru olmadığını bildirdi. Yetkililer gazetemize şu bilgileri verdi: Orman yangınının çıktığı alan bu kadar hava aracının görev yapabileceği kadar çok büyük değil. Hava araçlarını 4-4-6 şeklinde timlere ayırdık. Dört helikopter su atarken, dördü su almaya gitti. Hepsinin birden müdahalesi kaos çıkarırdı. Araçlar hepsi de sahada.

BAKANLARDAN YALANLARA SERT TEPKİ: ŞEYTANLAR DEVREDE

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti, çalışmaları yerinde inceledi. Sosyal medyada yayılan yalanlara tepki gösteren Soylu, "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanları devreye girdi. İnsanlar geceden itibaren burada uyumuyorlar ve herkes bir tek ağacın kurtarılması için çaba sarf ediyor. Bundan ne anlıyorlar, ne keyif alıyorlar bilmiyorum. Bundan keyif alanların akli dengelerinin kayıp olduğu çok net bir şekilde ortadadır" dedi.

YALAN MAKİNELERİ

Bakan Kirişçi CHP’lilerin "yalan makinesi"ne dönüştüğünden şikayet etti. Kirişçi "Siyasetin de bir edebi, ahlakı olmalı. İnsanların ağzı fermuar değil ki kapatasınız. Hakikati görmek istiyorlarsa gelsinler burada birkaç saatlerini harcasınlar, hangi şartlarda bu çalışmaların yürütüldüğünü ve ne kadar başarılı olunduğunu görsünler" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da devletin yeşil vatan için seferber olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

PÖH yangın riskine karşı ormanları koruyor Aydın’da Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, sabotaj riskine karşı ormanları koruyor. Bir taraftan çıkan yangınlara müdahale edilirken bir yandan da olası yangınların önüne geçiliyor.

NEDEN KIRMIZI SU ATILDI?

Söndürme çalışmasında 20 helikopter ve 14 uçak görev aldı. Uçaklardan atılan kırmızı su merak uyandırdı. Suyun içinde guar zamkı ve kil bulunuyor. Bu yoğunlaştırıcı karışım, battaniye görevi görerek daha geniş bir alanda yangına müdahale edebilme yeteneği sağlıyor. Kimyasal karışım, kırmızı rengini, içeriğindeki demir oksitten (pas) alıyor.

20 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yangını öğle saatlerinde etkisini kaybetse de şiddetli rüzgâr sebebiyle tekrar parladı. 20 konutta oturan 68 vatandaş, 13 büyükbaş, 18 küçükbaş ve iki araç güvenli bölgelere götürüldü. Değirmenyanı mevkisindeki yangın koordinasyon merkezi de tedbir amaçlı tahliye edildi.

KÖYCEĞİZ KORKUTTU

Marmaris’in ardından Köyceğiz ilçesinden de üzücü bir haber geldi. Toparlar Mahallesi Şelale mevkiindeki ormanlık alanda dün yangın çıktı. Alevler, rüzgârın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Havadan ve karadan yapılan müdahale sonrası yangın kontrol altına alındı.

ORMAN NÖBETİ

Aydın’da dört komando timi ile Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, başta Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Millî Parkı olmak üzere yangın riski taşıyan ormanlık alanda görevlendirildi. Ekipler, araç girişinin olmadığı sarp arazilerde devriye atmaya başladı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy “Art niyetli kişilere karşı tedbirimizi aldık. Yaz sezonunu yangın açısından en hafif şekilde atlatmayı temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Marmaris yangınıyla ilgili yalan haber yapan hesapların %60'ı bot çıktı Muğla Marmaris'teki orman yangı ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan asılsız haberler emniyet tarafından araştırıldı. Paylaşımları yapan hesapların yaklaşık yüzde 60'ı bot çıktı.