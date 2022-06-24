Türkiye Gazetesi

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunma yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ödülü verdikleri gazetecinin çalıştığı kurumun terör örgütüyle bağlantısını bilmediklerini, ellerinde bunu araştıracak bir imkân da bulunmadığını iddia etti.

Candan, ödülü alan muhabirin çalıştığı kurumdan bağımsız değerlendirilmesini istedi. Diğer sanıklar da ödülün doğanın korunmasına teşvik amacıyla, bu alanda haberler yapan gazetecilere verildiğini, ödülü alan gazeteci ve çalıştığı kurumun bağlantıları konusunda bilgi sahibi olmadıklarını ifade ettiler. Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, ödül verilen kanal hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın akıbeti hakkında bilgi verilmesi için başsavcılığa müzekkere yazılmasına karar verdi. Davaya, 15 Eylül’de devam edilecek.

Mimarlar Odası'ndan muhalif basına ödül yağmuru Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Medya Ödüllerinin, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesini eleştiren ve ödüllerin ‘yandaş’ medyaya dağıtıldığını ileri süren kesimler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB), muhalif basını ödül yağmuruna tutmasına sessiz kaldı.