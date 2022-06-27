Türkiye Gazetesi

Akaryakıt ve brent petrol fiyatlarındaki artışın neticesinde Türkiye’nin dört bir yanında petrol arayışı hız kazandı. Özellikle Güneydoğu bölgesinde yoğunlaşan çalışmalarda heyecanlandıran gelişmeler yaşanırken bir müjdeli haber de Manisa’dan geldi. Geçtiğimiz ay Manisa’da keşfedilen petrol bölgeleri için ruhsat çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Bu arada, Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi’nde çiftçi Mustafa Yüksel’in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddenin çok kaliteli petrol olduğu belirlenmiş, bu haber Salihli’de büyük sevince sebep olmuştu.

Brent petrolde kritik yükseliş: Dolardaki düşüş benzin ve motorine indirim olarak yansıyacak mı? (27 Haziran 2022 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları) Brent petrol uzun bir aranın ardından 110 doların altına kadar gerilemişti. Peş peşe düşüşe geçen Brent petrol, haftanın ilk iş gününde yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte benzine 25 kuruşluk indirim gelmişti. Gelen indirimin motorine de yansıması beklenirken, Brent petroldeki artış kafalarda soru işareti oluşturdu. Peki Brent petrol ne kadar? Benzin ve motorine indirim ya da zam var mı? İşte akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri…

Bakanlık onayı verdi, resmen başlıyor: Bir ilde daha petrol aranacak Türkiye petrol arama işlemlerini hızlandırdı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yurt genelindeki petrol arama sahalarına bir yenisi daha ekledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen ruhsat kapsamında TPAO Manisa'da petrol arayacak.