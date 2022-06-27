Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; gençlerin yaz aylarında seyehat edebilmeleri ile farklı bölgelerde çalışma ve staj imkanı elde edebilmelerine olanak sağlayacak önemli bir gelişmeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurtlarımız 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır." dedi.

YURTLAR, 15 TEMMUZ-1 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ÜCRETSİZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi spor okullarımıza davet ediyoruz. Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz." sözleriyle önemli gelişmeyi duyurdu. Erdoğan, "Yurtlarımız 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır." diyerek sevindiren müjdeyi paylaştı.

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız düzenli ve süreli yardım programlarından faydalanan tüm aileleri ziyaret ederek insanlarımızı dinleyecek, ihtiyaç tespiti yapacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1"5 milyar liralık ilave bütçeye sahip, 12 ay süreyle d evam edecek olan aile destek programının ilk ödemesini Temmuz ayında yapıyoruz. Tip 1 diabet hastası evlatlarımızla ilgili müjdemiz var. Bu teşhisle insülün tedavisi gören çocuklarımızdan 11 bin 500 kişiye sürekli glikoz cihazı veya ikame cihaz temin edeceğiz. Yaşlı ve engelli bakım projelerini milli programa dönüştüreceğiz. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımlarına kadar tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

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Erdoğan açıkladı: Asgari ücret, memur ve emekli maaşı.. 8 temmmuz’da zamlı ödenecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada memur ve emekli zamları ile asgari ücrete dair kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Temmuz ayı memur maaşlarının, Kurban Bayramı öncesinde ayın 8'inde zamlı haliyle ödeneceğini duyurdu.

Erdoğan Kabine sonrası sinyal verdi: Suriye'ye yeni harekat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadele konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye sınırında güvenlik koridorunun eksikliklerini tamamlayarak orada yeni harekatlara başlayacağız." dedi.

Tüm dünyanın gözü bu toplantıda olacak: İşte Erdoğan’ın NATO Zirvesi'nde gündeme getireceği 6 konu Tüm dünya gözünü 28-30 Haziran tarihleri arasında Madrid’de yapılacak olan NATO Zirvesi’ne çevrildi. 30 ülke liderinin katılacağı zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan’da katılacak. Erdoğan’ın kritik zirvede 6 önemli başlığa değineceği öğrenildi. Bunlardan bazıları İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, tahıl koridoru, Rusya – Ukrayna savaşı, Yunanistan ile yaşanan adalar sorunu, Suriye'nin kuzeyinde yapılması planlanan operasyon ve küresel ekonomi konuları.