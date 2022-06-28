Bolu’da dün etkili olan sağanak yağış kentte gece boyunca etkisini sürdürdü. Yağış sebebiyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Geçişi İstanbul yönünde heyelan meydana geldi. Yolun 2 şeridinin toprakla dolması üzerine TEM’in İstanbul yönü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı. Güzergahta dubalarla önlem alan ekipler, sürücüleri Abant Gişeleri’nden D100 Karayolu’na yönlendiriyor. Karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren yola kayan toprağın kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını söyledi.
Bolu TEM'de feci kaza: 2'si ağır 3 yaralı Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araca çarpmamak için yavaşlayarak şerit değiştiren yolcu otobüsüne, aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Bolu TEM Otoyolu’nda feci kaza, 13 yaralı var Bolu’da, TEM Otoyolu’nda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si çocuk 13 kişi yaralandı. Kazada yola dökülen kurban etleri nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü yaklaşık yarım saat trafiğe kapatıldı.
Bolu TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü Bolu’da TEM otoyolunda tır ile kamyonun çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.