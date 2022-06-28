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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
28.06.2022 - 12:57 | Son Güncelleme: 28.06.2022 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, Madrid'deki NATO Zirvesinde Erdoğan'ı görmeyi dört gözle beklediğini ifade etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erdoğan,Biden,haber,gündem,son dakika,
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