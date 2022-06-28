Türkiye Gazetesi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Abdullah Bayram'ın (27) naaşı Diyarbakır'a getirildi. Bayram için 7. Kolordu Komutanlığı'nda tören yapıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından şehidin naaşı cenaze aracıyla Çüngüş ilçesinin Yukarışeyhler Mahallesi Çınar mezrasına getirildi. Araçtan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler ve vatandaşlar tarafından omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun kıldırdığı namaz ve okuduğu duaların ardından merhum mezradaki mezarlıkta defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Çüngüş Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit operasyonunda bir askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunda PKK'nın hain saldırısı sonucunda bir askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı Kuzey Kıbrıs'ta görev yapan şehit Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya dün kazara şehit olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin ailesini arayarak başsağlığı diledi.

MSB duyurdu: Pençe Kilit Harekatı'nda 1 şehit Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize 21 Haziran 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Sercan BAŞ şehit olmuştur.