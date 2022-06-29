Türkiye Gazetesi

Malatya'da deprem oldu. AFAD, Malatya'daki depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Saat 22:04'te meydana gelen depremin merkez üssünün Hekimhan ilçesi olduğu belirtildi. Depremin derinliği 15.05 km olarak açıklandı.

AFAD'dın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22.04'te 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

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