Türkiye Gazetesi

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında sona doğru geliniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı saat 15.30'da başladı. Görüşme sonrası Türk-İş heyeti açıklamalarda bulundu. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat "Enflasyon oranının altında bir zammın kabul edilemeyeceğini söyledik. Yıllık enflasyon yüzde 73,50 olduğunu, altı aylık enflasyonun da yüzde 40 civarında beklendiğini aktardık. İnsanca yaşanabilecek bir ücretin hak edildiğini belirttik. Bu çalışmanın büyük bir insan kitlesine hizmet edeceğini ifade ettik" dedi.

İşverenlerin de devletten teşvik istediğini belirten Irgat "Şu an kesin bir sonuç çıkmadı. Asgari ücret için açlık sınırı olan 6.391 TL’yi ifade ettik. Ancak biz de işveren de net bir rakam üzerinde net bir rakam üzerinde değerlendirme yapmadık" şeklinde konuştu.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu sona erdi! Son dakika haberi: Mevcutta 4 bin 253 TL olan asgari ücrete ara zam için ilk toplantı yapıldı. Kararın bugün verileceğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimiz, bunu yapmak zorundayız” dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ikincisi saat 15:40'da başladı ve saat 17:30'da sona erdi.

Bakanlıktan son dakika asgari ücret komisyonu duyurusu: İşte çalışmaların detayları Milyonların gözü bugünkü yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasına göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugünkü toplantısının basına kapalı gerçekleştirileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla dün toplanan komisyonun bugün çalışmalarını tamamlaması bekleniyor.