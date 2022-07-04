Türkiye Gazetesi

PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu 'Berfin Nurhak' kod adlı terörist Hanım Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Irak'ın kuzeyinde takibe alındı. Örgüt kadrolarıyla yapacağı toplantının yerinin tespit edilmesinin ardından Demir'e düzenlenecek operasyon için harekete geçildi.

Terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi olan terörist Demir ile beraberindeki PKK'lılar, MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA EYLEMİN PLANLAYICISI

Terörist Demir'in 1990'lı yıllarda terör örgütü PKK'ya katıldığı, güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı öğrenildi. Örgüt içindeki terörist faaliyetlerini Sincar ve Gara'da yürüten Demir'in örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitimler de verdiği belirlendi.

'SOFİ NURETTİN'İN YERİNE GETİRİLDİ

Terörist Demir'in, MİT'in 2021'de "Sofi Nurettin" kod adlı terörist Halef el Muhammed'i etkisiz hale getirmesinin ardından örgüt tarafından onun yerine getirildiği öğrenildi. Hanım Demir, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde HPG konseyinin ve kadın yapılanması olan YJA-STAR konseyinin üyesiydi.

HDP kongresinde skandal! Teröristbaşının posterini açmaya çalıştılar Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Ankara'da gerçekleştirilen 5'inci Olağan Kongresi sırasında yüzlerini bezle kapatan iki kişi, salonda teröristbaşı Öcalan'ın posterini açmaya çalıştı. Görevlilerin müdahale ettiği şahıslar, posteri alarak tribünlere doğru koşarak uzaklaştı. Kongrede sık sık teröristbaşı lehine slogan atıldığı duyulurken, söz konusu slogan ile ilgili çalışma başlatan emniyet güçleri, ilk belirlemelere göre grup içerisinde yer alan 4 kişiyi gözaltına aldı.