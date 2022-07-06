Türkiye Gazetesi

BURAK VARLIK | MEKKE

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, iki senelik hasretten sonra yeniden Kâbe’ye kavuşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek “Hac; iman ve tevhid inancını, birliktelik ruhunu yaşatan bir ibadettir. Mebrur bir haccın karşılığı cennettir. Hac yapanların annelerinden doğdukları günkü gibi olacağı müjdesini Peygamber Efendimiz veriyor” dedi. Erbaş, bu sene 65 yaş sınırı sebebiyle kurada ismi çıkıp gelemeyen 31 bin 226 hacı adayının 2023 yılında sınırlama kalkarsa, kuraya girmeden mukaddes mekânlara gelebileceklerini müjdeledi. Erbaş, bu hacı adaylarının haklarının baki olduğunu ifade etti.

ÜÇ HACI ADAYI VEFAT ETTİ

Türk hacılarının yaş ortalamasının 2019'da 61 iken bu sene 54’e indiğini kaydeden Erbaş “37 bin 770 vatandaşımız hac ibadetini yerine getirmek için buradalar. Bu sene ilk defa 1 Temmuz 1957'den önce dünyaya gelenler hac ibadetine alınmadı. Dualarımız 65 yaş sınırının gelecek sene kaldırılması yönünde” dedi. Suudi Arabistan’ın 2030’da 5-6 milyon hacıyı ağırlama projesinin olduğunu bildiren Erbaş, bu sene üç Türk hacı adayının kalp krizi neticesi hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

193 ŞEHİT YAKINI GÖTÜRÜLDÜ

Dünyanın birçok yerinde ırklar yüzünden tefrikalar çıkarıldığına dikkat çeken Erbaş “Hacda ise, farklı renklerden, dillerden insanlar birleşiyor. Kâbe’de omuz omuza tavaf ediyorlar. Cahiliye Dönemi’nden bin beter cahiliyeyi ve sömürü düzenlerini devam ettirmek isteyenlere karşı İslamiyet Beytullah’dan, Allah’ın evinden önemli bir mesaj gönderiyor. İslamiyet, insanlık için bir nimettir. Irkçılık maalesef 21. asırda da sürüyor. İslam’ın aydınlığına, bütün dünyanın ihtiyacı var. İnsanlar arasındaki üstünlüğün ırklarla olmadığını, üstünlüğün ancak takvada olduğunu birçok yere ulaştırmak gerekiyor” diye konuştu. Erbaş, 193 şehit yakını ve gazinin kutsal topraklara getirildiğini belirtti.

Türk dünyası hacda kucaklaştı! Kutsal topraklarda duygulandıran buluşma... Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Türkler, Arafat’taki Rahmet Tepesi’nde karşılaştı. Türk hacı adayları, bol bol sohbet edip hasret gideriyor.

Hacı adayları 8 Temmuz Cuma günü Arafat’a çıkacak Suudi Arabistan, Çarşamba akşamı hilalin görüldüğünü açıklayarak hacı adaylarının 8 Temmuz Cuma günü Arafat Vakfesini yapacaklarını duyurdu.